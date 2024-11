I finanzieri del Comando provinciale di Cosenza e i militari della Capitaneria di porto, in esecuzione del provvedimento d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Paola, hanno sottoposto a sequestro preventivo un intero complesso turistico balneare sito nel comune di Scalea nonché tutte le strutture e attrezzature ad esso riconducibili.

In particolare, l’operazione svolta dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Scalea e dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea ha riguardato un’area demaniale di 6.550 mq, costituita da una zona destinata a posa sdraio e ombrelloni (lido) ed un’altra destinata alla ricezione turistico/ricreativa (unità abitative e servizi cucina/bar), occupata arbitrariamente - in quanto non legittimata dal possesso di un preventivo titolo concessorio valido ed efficace - da una società già titolare di 3 concessioni demaniali marittime risultate essere scadute.