E’ durata poche ore la fuga di uno dei presunti responsabili dell’assalto tentato ieri pomeriggio, 25 luglio, ai danni del discount Md di Via Fiume Lao a Scalea. Alle prime luci dell’alba i carabinieri della locale compagnia, agli ordini del tenente Daniele Nardone, hanno sottoposto a fermo di indiziato, per tentata rapina aggravata, un pluripregiudicato, originario del salernitano.

Esploso anche un colpo di fucile

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo, armato di un fucile a canne mozze, avrebbe intimato al personale di consegnare il denaro contenuto nelle casse. Ha addirittura esploso un colpo ferendo lievemente di striscio ad un orecchio uno dei dipendenti. Poi però si è dato alla fuga, poiché, secondo quanto si è appreso, aveva un solo colpo a disposizione e si è quindi trovato disarmato davanti ad una nutrita presenza di avventori, alcuni dei quali erano già riusciti ad allertare il 112.

La fuga in motocicletta

All’esterno era atteso da un complice, ancora non identificato, a bordo di una moto di grossa cilindrata con la quale i due hanno cercato di fare perdere le proprie tracce. Nella serata poi, un cittadino ha segnalato la presenza di un motoveicolo parcheggiato in maniera inusuale in un sottopassaggio nei pressi della Statale 18. Giunti sul posto i carabinieri hanno individuato a pochi metri di distanza, occultati in una borsa di colore arancione, il fucile, con matricola abrasa, utilizzato nel tentativo di rapina, e i caschi utilizzati dai rapinatori.

Decisive le immagini della videosorveglianza

Le indagini sono proseguite per tutta la notte, anche con la visione dei filmati della videosorveglianza del supermercato. I militari hanno riconosciuto uno dei due presunti responsabili, un pregiudicato salernitano, peraltro fermato da una pattuglia il giorno precedente per un normale controllo stradale. Rintracciato in un’abitazione del Parco Pantano di Scalea è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e condotto nel carcere di Paola.