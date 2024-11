Il presidente del Consiglio regionale Tonino Scalzo: ‘Necessario l’insediamento di una commissione permanente che si occupi dell’assetto del territorio’

Solidarietà del presidente del Consiglio regionale della Calabria, Tonino Scalzo, alla comunità di Petilia Policastro. Il presidente Scalzo ha sentito telefonicamente il sindaco di Petilia, Amedeo Nicolazzi per essere informato circa la situazione della frana che ha portato allo sgombero di 35 persone. “La Regione – ha affermato Scalzo in una nota– grazie al tempestivo intervento del presidente Oliverio, si è già attivata e si adopererà sul fronte politico-istituzionale per ricevere risposte immediate dal governo sia per Petilia, sia per gli altri comuni calabresi, come Diamante, Belvedere Marittimo e Nocera Terinese, gravemente colpiti dal maltempo”.

“Si tratta – ha aggiunto il presidente del Consiglio regionale – di iniziative necessarie che costituiscono un punto di partenza. La Calabria continua a franare e a sfarinarsi sotto i nostri piedi: è indispensabile che la questione del dissesto idrogeologico venga affrontata in Consiglio e che si superi l’immobilismo del passato, testimoniato dalle centinaia di interventi non completati nell’ambito delle azioni predisposte per mitigare i rischi. La politica, e in tal senso abbiamo il dovere di fare autocritica, non può occuparsi di un problema di questa portata solo quando si verificano situazioni di emergenza. Tutto ciò rende improcrastinabile l’insediamento delle Commissioni permanenti, una delle quali chiamata proprio a occuparsi dell’assetto e dell’utilizzo del territorio. Il nostro lavoro – ha concluso il presidente Scalzo – dovrà essere orientato a una produzione normativa efficace e concreta soprattutto in materie così delicate”.