Il boss è stato subito scarcerato. Il tribunale di Vibo Valentia non ha accolto la richiesta dei domiciliari ma ha disposto l’obbligo di dimora

Vibo Valentia - Il boss, 62enne, Diego Mancuso, detto “Mazzola”, è stato scarcerato oggi, dopo la convalida dell’arresto. Mancuso era stato arrestato nella giornata di ieri per violazione della sorveglianza speciale, era stato sorpreso, dai carabinieri in compagnia di alcuni pregiudicati. Il regime di sorveglianza speciale era stato deciso lo scorso ottobre dopo che il boss aveva scontato 11 anni di carcere. Il Tribunale di Vibo non ha accolto la richiesta dei domiciliari avanzata dall’accusa ma ha disposto l’obbligo di dimora.