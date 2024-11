Il tribunale del Riesame di Catanzaro revoca la custodia cautelare in carcere per Salvatore Tedesco, coinvolto nell’operazione “Secreta collis” e sottoposto a detenzione in seguito all’ordinanza di fermo emessa dalla Procura della Repubblica di Catanzaro anche per il reato di associazione finalizzata alla vendita, cessione, illecita detenzione, acquisto e trasporto di sostanza stupefacente.

A dare la notizia l’avvocato difensore Francesco L. Vonella del Foro di Lamezia Terme. Accolte, dunque, le istanze difensive del legale con l'annullamento dell'ordinanza di fermo e la disposizione dell’immediato ritorno in libertà di Tedesco.