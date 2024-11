Proprietario denunciato dai carabinieri forestali per inquinamento ambientale

I carabinieri forestali di Montalto Uffugo hanno sequestrato un frantoio oleario in località “Ortale” di Rota Greca, a margine di un accurato controllo in cui è stato accertato lo smaltimento abusivo dei reflui della lavorazione delle olive attraverso una condotta posta sotto il pavimento, collegata ad una vasca di decantazione e stoccaggio distante circa 200 metri. A questa vasca, colma di acque di vegetazione provenienti dalla molitura delle olive, era collegata un ulteriore tubazione di circa 300 metri che raggiungeva un appezzamento di terreno e il “Torrente Cascinello”, dove giungeva il liquido maleodorante. I militari hanno posto i sigilli all’intero impianto e denunciato il proprietario per inquinamento ambientale, gestione di rifiuti non autorizzata, danneggiamento e scarico senza autorizzazione.