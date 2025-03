Il 18 marzo, lo stabilimento Agn Energia S.p.A. di Strongoli, in provincia di Crotone, effettuerà un nuovo test del sistema IT-alert per il rischio incidente rilevante.

L’impianto, soggetto alla direttiva Seveso, era stato tra i primi a sperimentare IT-alert dopo l’avvio dei test su rischi specifici. Le esercitazioni condotte l’anno scorso hanno permesso di individuare alcuni parametri da ottimizzare per migliorare l’efficacia del sistema di allarme pubblico. è quanto si legge in una nota della Regione Calabria.

«Testare periodicamente IT-alert è fondamentale per verificarne il corretto funzionamento e garantire che, in caso di un’emergenza reale, i messaggi di allerta vengano trasmessi dalle celle telefoniche e ricevuti sui dispositivi presenti nelle aree interessate. Il test, che si svolgerà, il 18 marzo 2025 alle ore 10:15 coinvolgerà un’area con un raggio di circa 2 km attorno allo stabilimento. Per lo scenario di incidente rilevante in uno stabilimento industriale il testo della notifica che la popolazione coinvolta riceverà sarà il seguente: “TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”».