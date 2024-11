Il 35enne di Cerenzia, che lavorava per l'impresa di famiglia, è morto sul colpo. Si trovava in un fondo privato per scaricare del materiale edile

Un operaio di 35 anni, Alessandro Belcastro, residente a Cerenzia (Crotone) è deceduto nel pomeriggio in località "Vignali" di Caccuri, nel crotonese, a causa di un incidente sul lavoro. Belcastro era sceso dal camion che aveva condotto in un fondo privato dove doveva scaricare del materiale edile per eseguire dei lavori. Il mezzo, per cause in corso di accertamento, ha iniziato a muoversi e l'uomo lo ha rincorso per fermarlo. È riuscito anche ad aprire lo sportello del camion ma mentre stava salendo è rimasto schiacciato tra l'automezzo ed un albero.

L'operaio, che lavorava per l'impresa di famiglia, è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed i carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro per effettuare i rilievi finalizzati alla ricostruzione della dinamica dell'incidente.