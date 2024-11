Il 66enne avrebbe cercato di spostare delle sbarre di ferro provocando lo sbilanciamento del mezzo e il successivo ribaltamento

Un uomo, G.O., è deceduto questa mattina a Roggiano mentre stava facendo dei lavori nel cortile della propria abitazione. Il 66enne è rimasto schiacciato sotto un piccolo escavatore, ed è morto sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni, stava effettuando lavori per la costruzione di un piccolo edificio nel cortile di casa, quando avrebbe cercato di spostare barre di ferro che erano in cortile, tuttavia queste ultime avrebbero fatto sbilanciare il mezzo provocando il ribaltamento.