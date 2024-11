La protesta per i rumori provenienti da un locale pubblico ha rischiato di trasformarsi in tragedia. È accaduto ad Isola Capo Rizzuto, dove un uomo di 43 anni, titolare di un bar, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio per avere aggredito una persona, abitante nelle vicinanze, che aveva protestato per gli schiamazzi provenienti dal locale. Il proprietario del bar, secondo quanto riporta ansa, ha reagito dapprima minacciando ed insultando il vicino. Successivamente lo stesso titolare ha atteso il vicino al suo rientro a casa e gli ha avvicinato un coltello alla gola. L'aggredito, nel tentativo di allontanare il coltello, si é ferito ad una mano. I carabinieri, intervenuti dopo essere stati avvertiti dalla persona che ha subito l'aggressione, hanno rintracciato il titolare del bar e lo hanno arrestato.