Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla strada statale 106 Jonica, nei pressi di Montegiordano (Cosenza). Ancora non chiara la dinamica dell'incidente, avvenuto in una galleria e che ha visto protagonista una sola vettura. Le due persone a bordo dell'auto, un uomo e una donna, di 38 e 36 anni, entrambi cosentini, sono rimaste ferite ed è stato necessario anche far intervenire l'elisoccorso. I due sono stati portati nell'ospedale di Policoro (Matera), dove versano in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche la polizia stradale, i vigili del fuoco e le squadre dell'Anas. Il traffico ha subito forti rallentamenti.