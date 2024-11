Paura lungo la statale 106 senza conseguenze per l'occupante del veicolo

Incidente stradale nella notte lungo la statale 106, all'altezza del sottopasso del comune di Trebisacce. Una volkswagen, per cause in corso di accertamento, mentre procedeva in direzione sud, è sbandata impattando violentemente contro la parete del tunnel. Non si sono registrati feriti nonostante il veicolo si sia fortemente danneggiato. Sul posto il personale Anas e i carabinieri. A bordo dell'auto, secondo quanto si è appreso, viaggiava solo il conducente.