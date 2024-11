La tradizionale fiera di Schiavonea, una delle più attese nel calendario annuale, registra un'affluenza significativa anche quest'anno, con migliaia di visitatori attratti dall'ampia offerta di prodotti tipici, artigianato e intrattenimento. Nonostante il carattere festivo dell'evento, l'Amministrazione ha garantito un imponente sistema di controlli per monitorare la sicurezza e la legalità delle attività commerciali presenti, schierando agenti della Polizia Municipale per evitare irregolarità. I controlli hanno avuto come obiettivo il rispetto delle normative sanitarie e di sicurezza pubblica.

Tuttavia, non sono mancati gli episodi di infrazione: nella giornata di ieri, infatti, la Polizia Municipale ha emesso un provvedimento di sequestro a carico di un ambulante. A seguito dei controlli effettuati, gli agenti hanno scoperto alimenti scaduti in vendita, non conformi alle normative vigenti. L'operazione si è conclusa con il sequestro della merce e l’applicazione di sanzioni, segnalando un intervento deciso contro pratiche che mettono a rischio la salute pubblica. Sul posto anche il personale dell’Asp di Cosenza. La presenza di prodotti non idonei, come alimenti scaduti, ha infatti richiesto un immediato provvedimento per evitare che venissero consumati dai visitatori. La fiera di Schiavonea, giunta alla sua 363esima edizione, continua a richiamare visitatori da ogni dove, mantenendo intatto il suo fascino. Il sindaco Flavio Stasi ha anche riferito di una nuova settorializzazione interna e un nuovo logo tra tradizione e innovazione.