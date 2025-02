Il sindaco di Scandale, Antonio Barberio, in qualità di autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Sicurezza Pubblica, ha disposto, in via precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata del 19 febbraio 2025, al fine di effettuare sopralluoghi tecnici per verificare eventuali danni causati dallo sciame sismico in corso.

A partire dalle 13:40 di oggi, 18 febbraio, si è registrato uno sciame sismico in provincia di Crotone, in Calabria, con almeno 10 scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0. L'evento più intenso, avvenuto alle 14:11, ha raggiunto una magnitudo di 3.7, come confermato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). L’epicentro dei sismi è stato localizzato prevalentemente tra i comuni di Scandale e Cutro, a una profondità variabile tra i 20 e i 30 km circa. Al momento, fortunatamente, non si sono registrati danni significativi a cose o persone, ma l'attenzione è rimasta alta in tutta l'area.

«Abbiamo ritenuto necessario adottare questa misura precauzionale per garantire la sicurezza degli studenti, dei docenti e di tutto il personale scolastico – ha dichiarato Barberio -. I tecnici comunali, insieme agli enti competenti, svolgeranno verifiche sugli edifici scolastici per accertare eventuali danni e garantire il ritorno alle attività scolastiche in totale sicurezza».