Insulta la ex fidanzata con la quale ha rotto da poco e viene dapprima spintonato da due coetanei, amici della ragazza, e poi picchiato da uno dei due giovani tornato sul posto poco dopo con un gruppo di circa venti altre persone. E' accaduto sulla spiaggia di Scilla dove un ragazzo di 18 anni è stato malmenato e, per le ferite riportate, è stato ricoverato in ospedale a Reggio con una prognosi di 30 giorni. Sull'episodio hanno avviato indagini i carabinieri che stanno lavorando per identificare gli autori dell'aggressione. Il reato contestato è quello di percosse e lesioni personali.