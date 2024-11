Questa mattina, intorno alle ore 5, i vigili del fuoco di Villa San Giovanni sono intervenuti a Scilla per l’incendio di un autocompattatore mentre svolgeva il proprio servizio di raccolta. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco suddivisi in due squadre, oltre a quella villese si è registrato l’ausilio di un’autobotte proveniente da Reggio Calabria, ha impedito che le fiamme si propagassero verso le strutture in legno delle attività commerciali presenti sul lungomare scillese.