Si sono radunati davanti l'ospedale 'Scillesi d'Amercia' per protestare contro la chiusura del nosocomio cittadino e dell'Unità di Oncologia. Con loro il sindaco Pasqualino Ciccone

Sono disperati, con le lacrime agli occhi i pazienti oncologici dell'ospedale 'Scillesi d'America' che ieri hanno protestato conto la chiusura del nosocomio cittadino che è destinato a diventare Casa della Salute, quindi struttura non ospedaliera e non “abilitata” a prestazioni oncologiche.

Dalla loro parte anche l'amministrazione comunale "E’ in atto – ha detto il sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone ai pazienti - un comportamento completamente scorretto nei confronti degli ospedali, che potevano essere chiusi e riconvertiti soltanto dopo l’apertura di nuovi ospedali! Mi piange il cuore vedervi così, è una situazione di difficoltà. Faccio un appello ulteriore, ma non a Scura, che credo sia completamente sordo a quelle che sono le esigenze del territorio.

L’appello è al governatore Oliverio, l’unico che può difendere il nostro ospedale, affinché ci sostenga nella realizzazione di una manifestazione contro Scura per un comportamento che non ha nulla a che vedere con il ripiano economico della sanità. Ma serve il coinvolgimento di tutti i sindaci e dei cittadini. Per tutto ciò che ci compete, noi amministratori ci muoveremo subito". I pazienti intanto promettono battaglia