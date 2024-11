Sulla dinamica dell'incidente, avvenuto intorno alle 3 di stamani, ha avviato le indagini la Capitaneria di Gioia Tauro. Non si esclude l’errore umano

La nave portacontainer Maersk Gustav, 99 mila tonnellate di stazza e 300 metri di lunghezza, è andata ad impattare stanotte contro alcuni scogli davanti a Scilla, in provincia di Reggio Calabria.

Fortunatamente nessun danno è stato segnalato per l'equipaggio. La nave (foto MeteoWeb), che era diretta nel porto di Gioia Tauro, è stata disincagliata grazie all'intervento di due rimorchiatori giunti da Milazzo. La Maersk Gustav ha potuto proseguire autonomamente verso la propria destinazione.

All'arrivo in porto sull'imbarcazione effettuati tutti i controlli necessari allo scopo di verificare gli eventuali danni allo scafo. Sulla dinamica dell'incidente, avvenuto intorno alle 3 di stamani, ha avviato le indagini la Capitaneria di Gioia Tauro. In particolare si dovrà capire come mai la nave, dopo avere superato lo Stretto di Messina, abbia virato andando ad impattare sugli scogli. Secondo quanto si è appreso non si esclude l'errore umano.