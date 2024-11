Il 25enne incensurato di Rosarno preso in flagranza di reato mentre rubava delle barre portatutto dal tetto di un'automobile. In una garage sarebbero stati rinvenuti diversi pezzi di ricambio

Un uomo di Rosarno è stato arrestato, sabato scorso, dai carabinieri della compagnia di Villa San Giovanni. Il 25enne M. A., è accusato di furto aggravato perché sopreso a rubare barre portatutto dal tetto di un'automobile a Scilla. Nella scorsa settimana i carabinieri della stazione di Scilla hanno ricevuta delle denunce su alcuni furti perpetrati da ignoti a danno di autovetture in sosta in diverse zone della cittadina della Costa Viola.

Immediate sono iniziate le attività di indagine e, in pochissimi giorni, gli investigatori sono riusciti a raccogliere informazioni tali da restringere il cerchio intorno ad un possibile indiziato. Dopo aver analizzato e compreso pienamente il suo modus operandi, gli operanti hanno avviato un apposito servizio di osservazione e, dopo poche ore, sono riusciti a far scattare la trappola nei confronti dell’uomo. Infatti, i militari hanno sorpreso M.A., 25enne di Rosarno, incensurato, immediatamente dopo che lo stesso aveva rubato due barre portatutto dal tetto di un’autovettura in sosta nei parcheggi antistanti la stazione ferroviaria di Scilla.

Successivamente, è stata anche effettuata una perquisizione nella sua abitazione e in un garage posto poco distante dalla casa dell'uomo, i militari dell’Arma hanno rinvenuto altre barre portatutto, stereo di serie di autovetture, coppe copricerchi e una cappelliera interna da autovettura. Il materiale, di cui si sospetta l’illecita provenienza, è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato trattenuto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari fino al giudizio direttissimo che è stato celebrato lunedì mattina, al termine del quale l’uomo è stato sottoposto all’obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria.