Il prefetto di Catanzaro, Francesca Ferrandino, ha sospeso il Consiglio comunale di Montauro nel catanzarese, dopo le dimissioni presentate il 18 luglio scorso dall'ormai ex sindaco, Roberto Franco. Nelle more dello scioglimento ha proceduto alla nomina di un commissario prefettizio che guiderà l'ente nella temporanea gestione. Si tratta di Valeria Richichi, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Catanzaro. Il commissario prefettizio si insedierà nella giornata di domani, venerdì 9 agosto.

l.c.