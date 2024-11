Sono complessivamente 22 i voli da e per la Calabria cancellati per lo sciopero nazionale del personale di terra (dalle 10 alle 18). In tutta Italia, secondo il Codacons, sono stati cancellati circa 1000 voli per un totale di 250mila passeggeri.

I voli cancellati all'aeroporto di Lamezia

In particolare, sono 18 i voli su Lamezia Terme, nove in partenza ed altrettanti in arrivo, al momento cancellati. Si tratta di voli tutti nazionali. Dopo le 10, orario di inizio dello sciopero, sono comunque atterrati 10 aerei, solo due dei quali nazionali, perché partiti antecedentemente all'orario di inizio dell'astensione dal lavoro. Cinque, al momento, i voli decollati, quattro per l'estero ed uno, per Verona, alle 12.15. Al momento, nello scalo lametino non si sono registrate situazioni di criticità tra i passeggeri.

I voli cancellati all'aeroporto di Reggio Calabria

Sono 4, invece, i voli annullati a Reggio Calabria, due in arrivo e due in partenza dall’aeroporto Tito Minniti. Si tratta dei voli di Ita in arrivo alle 14.25 e 16.10 rispettivamente da Fiumicino e Linate, e di quelli in partenza, per le stesse destinazioni, delle 15.10 e delle 16.55. È regolarmente partito, invece, alle 12.05, il volo AZ1195 diretto a Milano Linate. Il chek-in iniziato in mattinata ha tenuto un po' in ansia i passeggeri in attesa. L'aereo è arrivato alle 11.17 da Linate, da dove era partito alle 9.40, prima che scattasse lo sciopero. Le procedure di imbarco e chek-in si sono svolte con regolarità. Un uomo, in fila con moglie e figlio diretto a Linate, ha avuto la fortuna di avere il volo riprogrammato e anticipato. Sarebbe dovuto partire alle 16.30: «La paura un po' c'è stata quando ho visto il volo annullato. Alla fine ci hanno riprotetti; è andata bene, nonostante una foratura in autostrada che rischiava di farci arrivare in ritardo».

Solo a tarda sera, alle 22.50, è previsto l'arrivo del volo Ita da Fiumicino. Tra gli ultimi ad imbarcarsi il tecnico della Reggina Filippo Inzaghi con moglie e figlio: "Vado a Milano - ha detto - lì ci sono i miei genitori».