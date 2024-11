Mobilitazione convocata dal sindacato Usb per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria. Alcuni convogli come InterCity e Frecce saranno comunque garantiti anche nella nostra regione: ecco quali

Si prevede un altro weekend difficile per i viaggiatori. I lavoratori di treni e ferrovie hanno, infatti, deciso di incrociare le braccia e scioperare dalle 21 di domani, sabato 23 novembre alle 21 di domenica 24 novembre.

Ventiquattr’ore di fuoco per chi dovrà attraversare il Paese con i convogli a lunga percorrenza o l’alta velocità – Intercity, Eurocity, Intercity Notte e le Frecce – ma anche per il traffico regionale.

Alla mobilitazione convocata dal sindacato Usb per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria hanno aderito i lavoratori di Trenitalia Tper, Trenord e Ntv/Italo.

Alcuni treni saranno comunque garantiti tra quelli a lunga percorrenza. Per i regionali, invece, non sono previsti viaggi assicurati per via delle fasce orarie interessate allo sciopero che occuperà un solo giorno festivo.

Anche nelle città di Roma, Milano, Napoli e Torino a causa delle possibili mobilitazioni delle rispettive compagnie di trasporto.

I treni garantiti in transito in Calabria

Per quel che riguarda la Calabria tra i treni garantiti a lunga percorrenza, in transito ci sono l’InterCity Siracusa-Roma, in transito da Villa San Giovanni alle 14,35 (con fermate a Gioia Tauro, Lamezia, Paola e quello Roma Siracusa, viaggiante tra Paola e Villa tra le 16,27 e le 18,05; l’InterCity Notte Reggio Calabria-Torino con partenza alle 21,43 ed il Torino-Reggio con partenza alle 15,20; gli InterCity Notte Roma Termini-Siracusa e viceversa.

Ed ancora la Frecciarossa Reggio-Venezia delle 6.07 e ritorno dalla Laguna previsti per le 12.26; la Frecciarossa Torino-Reggio delle 8.00 e Reggio-Torino delle 6.40.

Relativamente ai regionali alcuni potrebbero subire partenze posticipate.