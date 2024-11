Un giovane di 23 anni, C.M., è stato arrestato in flagranza dagli agenti del reparto di prevenzione del crimine di Cosenza, dopo aver scippato una donna nel centro del capoluogo bruzio. I poliziotti, mentre pattugliavano la zona, hanno intercettato la vittima la quale, urlando e chiedendo aiuto, rincorreva un ragazzo che poco prima le aveva sottratto con violenza la borsa, poggiata sul sedile del lato passeggero della propria auto (foto dal web).

Prima l'inseguimento, poi l'arresto

Dopo un breve inseguimento gli agenti bloccavano il malvivente, risultato peraltro già sottoposto alla misura della libertà vigilata. Condotto in Questura il giovane ha dato in escandescenza, prendendo a calci il mobilio di uno degli uffici. Per questo è stato denunciato anche per danneggiamento. E’ stato allora condotto in carcere su disposizione del Pm di turno presso la Procura della Repubblica.