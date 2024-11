Dalla tarda mattinata non si hanno più notizie di un ragazzo tornato per le vacanze nel suo paese di origine. Sarebbe stato visto l’ultima volta intento a fare un bagno

Si sono perse, fin dalla prima mattinata di oggi, a Briatico, le tracce di un giovane originario del luogo ma residente nel nord Italia, tornato per un periodo di vacanza nel paese della Rocchetta. Il ragazzo, di cui non si conoscono al momento le generalità, sarebbe stato visto per l’ultima volta intento a fare un bagno in mare lungo il litorale briaticese. Alla sua ricerca è partita dal porto di Vibo Marina, un’unità della Guardia costiera che sta perlustrando il tratto di mare tra località Cocca e Sant’Irene. La scomparsa del giovane è stata segnalata alla Capitaneria di porto di Vibo Marina da alcuni congiunti dello stesso che non vedendolo rincasare hanno lanciato l’allarme.