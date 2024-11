La casalinga è scomparsa nel nulla da mercoledì 18 ottobre. In campo una task force coordinata dai carabinieri. In campo anche le unità cinofile

Da una settimana a Caulonia non si hanno più notizie di Vera Stosic, una donna di origini straniere allontanatasi da casa senza più fare ritorno. Abita da sola in una casa adiacente a quella del figlio il quale, insieme alla moglie, si occupa di lei. Mercoledì 18 ottobre, intorno alle 8 del mattino, come di consueto il figlio le ha preparato la colazione ed è andato a lavorare. Intorno alle 10 l’uomo ha ricevuto una telefonata della zia, che vive al piano superiore, perché Vera non si trovava: l’aveva vista l’ultima volta alle 9:30 mentre accudiva le galline dietro casa. Si è allontanata a piedi, senza cellulare né documenti.

Le attività di ricerca dei carabinieri e di cittadini volontari si stanno concentrando senza sosta lungo le sponde del torrente Amusa e nelle zone dell’entroterra a cavallo con il Comune di Roccella. Della scomparsa della 73enne casalinga è stata informata anche la Prefettura di Reggio, che ha disposto l’invio di unità cinofile con l’obiettivo di ritrovarla sana e salva. In campo anche diverse squadre dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e del soccorso alpino.

Intanto sono giorni di apprensione per la famiglia. La donna, secondo quanto ricostruito, non avrebbe fatto più ritorno nella sua abitazione di contrada Bandiera, gettando nella preoccupazione i parenti che hanno allertato i soccorsi. Una task force coordinata dai militari dell’Arma è scesa in campo da sette giorni e le ricerche proseguono senza soluzione di continuità. Del caso se ne occuperà questa sera anche la storica trasmissione di Rai3 “Chi L’ha Visto?”.