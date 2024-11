«Aiutateci a ritrovare Franco. Qualcuno lo ha incontrato o ha informazioni utili?». Con questo messaggio anche la pagina social del programma Rai Chi l'ha visto ha diffuso foto e appello per ritrovare Franco Mastrota, un giovane 29enne di Cirò Marina di cui non si hanno più notizie dallo scorso 24 agosto. Si sarebbe allontanato dalla struttura che lo ospitava.

Anche la sorella Giada dai social lancia il suo appello: «Non abbiamo più sue notizie e non ha modo di mettersi in contatto con noi. È una persona che ha bisogno di medicine che prendere per essere stabile, segue una terapia e senza essa potrebbe essere spaesato e aggressivo. Chiunque lo abbia visto vi prego di mettervi in contatto con me o le forze dell’ordine. Condividete e fate girare ovunque, non sappiamo proprio dove potrebbe essere. Aiutateci a trovarlo»