Non si hanno notizie da più di tre giorni di uomo di circa 30 anni (U.P), imprenditore nel settore turistico, titolare di una nota agenzia di viaggi operante nell’area del rossanese. Presentata in queste ore una denuncia presso il commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano da parte dei familiari. Persona tranquilla, appartenente a una famiglia perbene, non si conoscono le ragioni dell’allontanamento.

È partita l’attività di ricerca al fine di rintracciare l’uomo. Secondo quanto emerge dalle prime indiscrezioni, i poliziotti avrebbero trovato il motorino che solitamente usa presso la stazione ferroviaria di Sibari.

Ciò induce gli investigatori a pensare che abbia preso qualche convoglio alla volta di una meta al momento sconosciuta. Nel frattempo si registrano malumori tra i tanti clienti che avevano prenotato una vacanza e che al momento restano in attesa di informazioni circa i viaggi programmati.