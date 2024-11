I poliziotti della squadra volante nel pomeriggio di oggi hanno rintracciato un uomo la cui scomparsa era stata denunciata dalla sorella lo scorso 8 giugno. Si tratta di un sessantenne di Rombiolo, pensionato, che si era allontanato dalla sua abitazione in seguito ad una discussione avuta con un familiare.

Una pattuglia della squadra volante, in possesso della fotografia dell’uomo e dei suoi dati anagrafici, lo ha rintracciato nel centro cittadino mentre vagava senza una precisa meta.

Dopo una breve sosta in un bar dove, su sua richiesta, i poliziotti gli hanno offerto da mangiare, l’uomo è stato accompagnato in Questura per essere affidato alla famiglia. Il sessantenne, apparentemente in buone condizioni fisiche, è stato affidato alla sorella in qualità di amministratore di sostegno che lo ha riportato a casa.