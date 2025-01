Il 37enne di Trebisacce che aveva fatto perdere le sue tracce lo scorso 31 dicembre questa mattina aveva chiamato la madre per farle sapere che era in buone condizioni di salute

Il Comitato scientifico ricerca scomparsi ha confermato il ritrovamento di Gaetano Adduci, il 37enne di Trebisacce che aveva fatto perdere le sue tracce lo scorso 31 dicembre. Il giovane si è presentato spontaneamente a un commissariato di Roma, in buone condizioni di salute.

Adduci si era allontanato martedì 31 dicembre, dichiarando l’intenzione di raggiungere Falconara Albanese. Dopo una telefonata effettuata alle 13:30 dello stesso giorno, i contatti si erano interrotti, alimentando la preoccupazione di familiari e amici.

Questa mattina, il giovane ha effettuato un'altra breve chiamata per rassicurare la madre sulle sue condizioni, informandola che era in buono stato di salute. Un messaggio che si sta diffondendo rapidamente tra amici e familiari conferma la positiva conclusione della vicenda: «Ragazzi, buone notizie… Gaetano è stato ritrovato, sta bene e in serata lo andremo a prendere a Roma».

La famiglia si sta organizzando per raggiungere la capitale e riportare Gaetano a casa, mettendo così fine a giorni di ansia e preoccupazione.