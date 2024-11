È stato ritrovato a Soverato in discrete condizioni di salute Basilio Romano, il 54enne scomparso da Simbario e per il quale la Prefettura di Vibo Valentia, a seguito di una comunicazione della compagnia dei Carabinieri di Serra San Bruno, aveva nella giornata di ieri attivato la pianificazione territoriale per favorire le ricerche, così come solitamente avviene in casi del genere.

Basilio Romano, secondo le prime notizie, si era allontanato volontariamente da casa, venendo quindi rintracciato nei pressi del lungomare di Soverato. Erano stati i familiari, non vedendolo rientrare a casa, a segnalare la scomparsa ai carabinieri.s