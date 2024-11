Da venerdi sera non si hanno più notizie di Carlo Nuzzi, originario di Corigliano Calabro

Le sue tracce si sono perse dalla notte del 28 luglio intorno alle ore 22. Secondo una prima ricostruzione, il giovane Carlo Nuzzi, 28 enne originario del cosentino, avrebbe trascorso il pomeriggio in ospedale dove si trova ancora ricoverata la sua fidanzata a causa di un intervento chirurgico. E’ stata proprio lei a dare l’allarme sabato mattina, non vedendolo arrivare dal momento che si sarebbero dovuti rivedere proprio il giorno seguente.



Da quanto si apprende, venerdì avrebbe fatto ritorno a casa in Via Lame, dove si è intrattenuto con i coinquilini e poco dopo le 22 sarebbe entrato nella propria camera. Da lì nessuna notizia. Parenti e amici hanno attivato le ricerche, avvertendo le autorità. I suoi genitori sono arrivati a Bologna per seguire da vicino l’intera vicenda.



Ragazzo normale, metodico , senza mai aver lamentato problemi di qualsiasi genere. I rapporti con la ragazza erano buoni e mancava un solo esame, non superato lo scorso luglio, per la laurea in Farmacia. “Forse proprio per questo era un po’ giù di morale” dicono i suoi amici.

Carlo Nuzzi è alto, capelli e occhi chiari. Chiunque l'abbia visto può contattare le forze dell'ordine oppure i numeri di cellulare 329.5372937 - 320.0765307.