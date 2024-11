Il parlamentare calabrese è intervenuto in merito agli scontri degli ultimi giorni alla Sapienza che hanno portato anche all'occupazione della facoltà di Scienze Politiche, dove gli studenti chiedono le dimissioni della rettrice

«Solidarietà al rettore Polimeni. Università sia luogo di libertà»: così in una nota il deputato calabrese Alfredo Antoniozzi in merito agli scontri degli ultimi giorni alla Sapienza che hanno portato anche all'occupazione della facoltà di Scienze Politiche, dove gli studenti chiedono le dimissioni della rettrice, di origine calabrese.

«Antonella Polimeni - continua il deputato di Fratelli d'Italia -, calabrese come me, è stata vittima di attacchi ingiustificati e immotivati dì quanti vorrebbero le sue dimissioni semplicemente per avere difeso la libertà di espressione e di opinione».

«L'università deve essere il sigillò della libertà di pensiero - dice Antoniozzi - che è il pilastro della nostra carta costituzionale. Ricordo a me stesso che quindici anni fa proprio a La Sapienza fu scritta una pagina buia, allorquando fu impedito a Benedetto XVI dì parlare. La libertà conquistata dopo la guerra è un valore imprescindibile -conclude Antoniozzi - e gli attacchi al Rettore non hanno alcuna giustificazione».