L'uomo era in sella alla sua bici quando è stato coinvolto nell'incidente. Si cerca di ricostruire la dinamica del sinistro

Ancora un'altra tragedia lungo la Strada statale 106. Un uomo, in sella alla sua bici, è deceduto a seguito di un incidente avvenuto all'altezza di Botricello, in via Petracca, mentre attraversava la strada. Si tratta di Vincenzo Mercurio, 75 anni, operaio in pensione del luogo.

Sul posto i Carabinieri stanno eseguendo i primi rilievi, che saranno inviati al pm di turno Debora Rizza, per comprendere la dinamica del sinistro. Vano l'intervento del personale del 118. Per l'anziano, morto sul colpo, non c'è stato nulla da fare.

Alla guida dell'utilitaria coinvolta, invece, un giovane 28enne che, accorgendosi dell'impatto, ha arrestato immediatamente la vettura sulla quale viaggiava per prestare soccorso.

l.c.