L’incidente in contrada “Mezzofato”. L’uomo è stato trasportato all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza

Grave incidente stradale a Corigliano Calabro. In contrada Mezzofato, un'auto si e' scontrata violentemente con una motocicletta, per cause ancora in corso di accertamento. Il centauro ha riportato gravi ferite ed e' stato trasportato, con l'elisoccorso, all'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza, dove versa in stato di coma. (AGI)