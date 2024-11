Un uomo di 53 anni, Massimo Sepe, di Crotone, è deceduto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada che collega il centro abitato alla statale 106.

La vittima stava percorrendo la strada per entrare in città quando, per cause in corso di accertamento, il centauro che guidava una Ducati Monster 696 è andato a sbattere contro una Fiat Panda che proveniva in senso opposto.

Sepe ha riportato gravissime ferite probabilmente causate dal manubrio che gli ha tranciato l'arteria femorale. Trasportato all'ospedale di Crotone per lui, però, non c'è stato nulla da fare. Sull'accaduto indaga la polizia stradale che ha effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente.

Sepe, padre di due figli, era stato sottufficiale di guardia di finanza alle dipendenze della Compagnia di Sellia Marina e poi aggregato alla commissione tributaria di Catanzaro.