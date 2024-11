Non c'è stato nulla da fare per A.M., 58 anni, residente nella frazione Marcellina, che si trovava a bordo dello scooter. Feriti, ma in buone condizioni, gli occupanti della Fiat Punto verde

Non ce l'ha fatta l'uomo che questa mattina è rimasto coinvolto nell'incidente stradale di via degli Ulivi, nei pressi del sottopassaggio ferroviario a Santa Maria del Cedro. E' morto poco dopo il trasporto all'ospedale Annunziata di Cosenza. Si tratta di A.M., classe '61, che si trovava a bordo dello scooter Sh 300 di colore bianco che ha impattato contro una Fiat Punto verde. La vittima era di Santa Maria del Cedro e abitava nella frazione Marcellina, così come il conducente del mezzo che l'ha travolto. Da quanto si apprende, dopo il disastroso sinistro gli abitanti del posto sono subito scesi in strada per allertare i soccorsi, ma le condizioni della vittima, riversa a terra, destavano già forte preoccupazione. Sul fatto indagano i carabinieri, già all'opera per ricostruire l'esatta dinamica.

