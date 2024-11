Incidente stradale intorno alle 7 di questa mattina lungo la Statale 18 nei pressi del bivio per Vena Superiore. Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, sono rimasti coinvolti un’Alfa Romeo 155 e una moto. A riportare la peggio è stato il centauro, M. S. un 30enne vibonese, per soccorrere il quale, come da protocollo in questi casi, si è attivato l’elisoccorso. Il ferito è stato trasportato in ospedale a Catanzaro dove si trova attualmente sotto osservazione. Sul posto anche un’unità del 118. La viabilità ha subito ripercussioni con lunghe code che si sono formate sulla trafficata arteria.