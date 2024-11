L’incidente si è verificato sulla via Aurelia all'altezza di Capalbio. Vani i tentativi di soccorso

L'ex ministro Altero Matteoli è morto nell'incidente stradale in cui era rimasto coinvolto sulla via Aurelia all'altezza di Capalbio. Matteoli – riporta l’ansa - era stato estratto dalle lamiere dell'auto in fin di vita: i medici hanno tentato di rianimarlo sul posto ma non c'è stato nulla da fare. Tra le ultime visite in Calabria, l’ex ministro nel luglio 2016 è stato a Vibo Valentia per partecipare alla convention di Forza Italia organizzata dall’ex consigliere regionale Giuseppe Mangialavori.