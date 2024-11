Grave incidente stradale, la scorsa notte, a Lamezia Terme, in via del Progresso, in località Martinica. Per cause in corso di accertamento, poco prima della mezzanotte, si sono scontrate una Fiat Brava e una Seat Leon. La Fiat è finita fuoristrada e si è ribaltata più volte, terminando la sua corsa nei campi. I vigili del fuoco di Lamezia Terme hanno dovuto estrarre dalle lamiere contorte i due passeggeri che viaggiavano sulla Fiat. I due sono stati trasportati in ospedale dal personale del 118, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente. I feriti sono ricoverati in gravi condizioni, ma non sarebbero in pericolo di vita.