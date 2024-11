Due persone sono rimase ferite in un incidente stradale tra un furgone ed un mezzo pesante, lungo la provinciale che collega gli abitati di Rose e Luzzi. I due veicoli, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente. Nell’urto il furgone è finito fuori dalla carreggiata. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco e due ambulanze del 118. Secondo quanto si è appreso, i due feriti non sarebbero in pericolo di vita. I rilievi sono affidati ai carabinieri della stazione di Rose.

