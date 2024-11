Nell'impatto sono rimasti coinvolti due veicoli. Chiuse al transito le due carreggiate. Disagi alla circolazione. La polizia stradale sul posto per effettuare i rilievi

E' di tre feriti, il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato in serata sulla statale 106 all'altezza di Simeri Mare nel Catanzarese.



Lo scontro frontale è avvenuto tra due veicoli che transitavano nei sensi opposti di marcia. Sul posto è intervenuta la polizia stradale che sta effettuando i rilievi. Al momento il tratto di strada è stato chiuso al traffico mentre i tre feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro per ricevere le cure mediche. Da quanto appreso non verserebbero in gravi condizioni, il codice di accesso è giallo.

Luana Costa