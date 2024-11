Due persone sono rimaste ferite in uno scontro frontale in contrada Petrini di Luzzi, lungo la statale 660 di collegamento con Acri. Uno dei due, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato liberato dai vigili del fuoco e trasportato all'ospedale dell'Annunziata. Non sarebbe in pericolo di vita. Dopo l'impatto uno dei due veicoli è finito contro un lampione. Sul posto per gli accertamenti del caso anche i carabinieri della compagnia di Rende.