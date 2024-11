Un incidente stradale si è verificato intorno alle 19 sulla strada di collegamento tra Borgia e Girifalco nel Catanzarese. Due autovetture, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate. Ad avere la peggio le due persone a bordo di un'utilitaria, una coppia di anziani che sono stati traspotati in gravi condizioni all'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. La donna, Teresa Chiarella di 79 anni, è deceduta al suo arrivo nella struttura sanitaria, il marito versa in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione.

Luana Costa