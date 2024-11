L'incidente si è verificato lungo la strada provinciale 17, Vibo-Tropea. Indagini per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro

Un violento incidente si è verificato questa mattina intorno alle 9 lungo la Strada provinciale n. 17 Vibo-Tropea all’altezza del bivio di Zungri tra un mini-bus (con all'interno dieci passeggeri) diretto a Locri e un’auto, una Fiat Punto. Nell’impatto frontale ha perso la vita il 42enne alla guida dell'utilitaria, Francesco Piccolo.

Un ferito grave è stato trasferito in ospedale in elisoccorso mentre gli altri sono stati trasportati in ambulanza. Sotto choc l'autista che ha raccontato di aver visto il mezzo invadere la sua carreggiata, inutili i tentativi di rallentare. Sul posto personale dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo, carabinieri della Compagnia di Tropea e personale del 118.