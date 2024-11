Nel corso de La Zanzara, trasmissione di Radio24 condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, è tornato sul confronto acceso avvenuto in diretta con la parlamentare del Movimento 5 Stelle, Anna Laura Orrico, avvenuto ad Agorà, in diretta sulla Rai. Un evento del quale ha parlato anche il sindaco di Cosenza, Franz Caruso.

Dopo aver riascoltato l’audio della trasmissione Rai, durante la quale il primo cittadino umbro ha chiesto al conduttore della trasmissione «Ma va abbattuta?» riferito ad Orrico che gli rispondeva sul conflitto in Medio Oriente, Bandecchi ha detto: «La signora ha iniziato a parlare quando era il mio turno, dopo 27 minuti di silenzio, lei continuava a parlare e a quel punto ho fatto una battuta al conduttore e gli ho detto “ma che, la dobbiamo abbattere?”. E poi quando mi ha detto che dovevo rivolgermi a lei a modo perché era una donna, mi sono cascate le palle.».

Spinto da David Parenzo, giornalista e co-conduttore del programma di Radio24, a chiedere scusa alla parlamentare dei cinque stelle, Bandecchi ha aggiunto: «Se vuole mi chiede scusa la signora, può farlo. Io non chiedo scusa per niente. Non posso chiedere scusa a una persona che mi dice “io sono donna e onorevole, si rivolga a me diversamente”. Avrebbe dovuto dirmi che è un essere umano e sarei stato dovuto essere lasciato libero di parlare».