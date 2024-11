Sono state trasportate d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale “Jazzolino”

Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio in pieno centro abitato a Vibo Valentia. Ad avere la peggio due ragazze che viaggiavano a bordo di un ciclomotore.

Il mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’automobile mentre percorreva via Altiero Spinelli, una traversa tra via Jan Palach e la Statale 18, altezza quartiere “Affaccio”. Le due giovani, soccorse dal personale del 118, sono state quindi trasportate d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale “Jazzolino” per ricevere le cure del caso. Le loro condizioni sono definite “molto serie” dai sanitari.

Sul posto, per i rilievi di rito e per ricostruire la dinamica del sinistro, è prontamente intervenuta una Volante in forza alla Questura di Vibo Valentia. a.c.