Così gli imprenditori operanti nella sanità dopo le accuse a Pacenza e la replica del presidente della Regione: «Non intendiamo condizionare la politica ma la politica non condizioni inutilmente la vita delle imprese»

«Nella conferenza stampa tenuta ieri a Catanzaro non vi è stata alcuna intenzione di alimentare sterili ed inutili polemiche, da imprenditori e cittadini abbiamo reso evidenti circostanze che, a nostro avviso, sono intollerabili per una Regione che dovrebbe essere, unitariamente, orientata a promuovere e sostenere iniziative di sviluppo in una rigida cornice di legalità e trasparenza».

È quanto dichiara in una nota il gruppo imprenditoriale operante nella sanità “iGreco”, informando che «a seguito della conferenza stampa e dell’eco mediatico che ne è seguita, Saverio Greco, amministratore e legale rappresentante del gruppo, ha incaricato i propri legali di depositare presso la Procura della Repubblica di Cosenza tutta l’opportuna documentazione relativa ai temi della conferenza stampa».

«Non ci siamo piegati alla ‘ndrangheta, non ci piegheremo alla politica»

Precisando inoltre la natura di una «scelta che, evidentemente, ha poco a che fare con le “delazioni” ma rientra nel pieno e legittimo esercizio dei propri diritti ed è conseguenza della estrema e totale fiducia che, come cittadini, come imprenditori e come gruppo, abbiamo nei confronti della magistratura. Siamo quotidianamente impegnati nelle nostre attività economiche - spiegano ancora gli imprenditori della sanità -, garantiamo un posto di lavoro a circa mille unità lavorative regolarmente retribuite, diversamente da quanto purtroppo accade in altre realtà operanti nel settore della sanità; la nostra scelta e le considerazioni espresse sono, dunque, da valutare per ciò che sono e cioè l’inevitabile reazione di fronte a situazioni che ci appaiono ostinatamente ed vessatorie».

Oliverio replica ai Greco: «Pacenza persona onesta e corretta»

Infine la precisazione che «Nessuno ha mai inteso condizionare la vita amministrativa e politica ed è lecito attendersi, specularmente, che la politica e l’amministrazione non condizionino, inutilmente e senza fondamento, la vita delle imprese e di chi in quelle attività economiche trova la solidità necessaria per guardare al proprio futuro con serenità».

