Incidente stradale a Catanzaro, in viale Isonzo, nella zona sud. Due le vetture coinvolte, una Fiat Bravo ed una Volkswagen Golf. Due i feriti.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede. Il loro intervento è valso ad estrarre dall'abitacolo il conducente della Fiat Bravo che è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasferimento in ospedale. Ferita anche una donna che è stata soccorsa da una seconda ambulanza.

I vigili del fuoco hanno lavorato alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto anche carabinieri e polizia locale per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso sulla dinamica dell’incidente.