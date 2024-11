Due auto ed un trattore sono rimasti coinvolti nella serata allo Scalo di San Marco Argentano. Nel violento impatto, secondo quanto si è appreso, due persone sarebbero rimaste ferite e condotte in ambulanza all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Non è chiara la gravità delle loro condizioni. Sul posto sono giunti per i rilievi i carabinieri della locale compagnia.