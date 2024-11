Sulla statale 107 “Silana Crotonese” il traffico è provvisoriamente bloccato in località Rocca di Neto (KR), per un incidente avvenuto al km 120 dove, per cause in corso di accertamento, due autovetture sono entrate in collisione. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. L'incidente è avvenuto all'altezza del bivio Santa Severina. Dalle prime informazioni pare che ci sia solo un ferito tra gli occupanti dei due veicoli coinvolti. Sul posto si trovano sanitari del 118 e l'Elisoccorso. Presenti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.